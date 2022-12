Gf Vip, Charlie Gnocchi: "Così ritrovo la virilità". Lo cacciano?

Francesco Fredella 01 dicembre 2022 a

a

a

Una nuova bufera al Grande Fratello Vip. Secondo il web la produzione dovrebbe prendere provvedimenti nei confronti di Charlie Gnocchi. Il motivo? Un nuovo scivolone su Oriana Marzoli. Il gieffino si sarebbe lasciato andare, insomma "chiacchiere da bar" che alla Rete non sono affatto piaciute. E non è la prima volta che accade tutto questo.

"Quanti positivi". GF Vip, esplode la bomba-Covid: panico in casa

"Charlie ha decisamente esagerato con i commenti su Oriana", scrivono su Twitter alcuni telespettatori del Grande Fratello vip. E Signorini, durante l'ultima puntata, gli ha fatto notare quello che è stato ascoltato dalla produzione. Charlie si è arrampicato sugli specchi dicendo che si è trattato di un discorso da uomo a uomo. Nulla di più. Con questa frase, senza troppi giri di parole, ha rincarato la dose peggiorando la sua posizione.

"Ambulanza fuori dalla casa": paura per il vip, ansia al reality di Signorini

Poi è intervenuto Edoardo Donnamaria, che durante la chiacchierata Charlie ha assicurato che Oriana potrebbe risvegliargli certi stimoli. "Ma posso mettermi sotto il letto con lei o no?", ha detto. "Lei mi fa sentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità", ha risposto Charlie. Discorsi da bar, maschilisti, che non piacciono a nessuno. E che non sono nemmeno tanto simpatici.

Poi si intromette Luca Salatino - uno dei concorrenti che potrebbe vincere questo reality - che prova a mandare avanti la conversazione centrando il focus su Charlie Gnocchi. Che, però, dribbla e cambia discorso. Ora i social sono infuriati contro Gnocchi. Quello che potrebbe accadere è la richiesta da parte della Rete di un provvedimento nei confronti del concorrente. Per adesso non si sa effettivamente quello che dirà Alfonso Signorini.