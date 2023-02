Ballando con le Stelle, il video che scatena la bufera: "Penosa"

07 febbraio 2023 a

a

a

Bufera su Ballando con le Stelle. Poche ore fa sui profili social ufficiali della trasmissione di Rai 1 è apparso un video con Selvaggia Lucarelli protagonista. "Ci sono cose che non si chiedono, ma una cosa possiamo dirla: è stata una stagione di Ballando Con Le Stelle sorprendente!", questa la didascalia a corredo del video. Filmato in cui è stato rilanciato un commento della Lucarelli sulla stagione incendiaria del talent show: "Che stagione è stata? Un inverno lungo, piovoso, con un tempo variabile e volubile. Un inverno rigido, un inverno".

"Denuncia per abuso d'ufficio". Ballando nella bufera

Una chiara frecciata alla trasmissione che per la giurata è stata parecchio impegnativa. Inutile dire che gli utenti del wev si sono subito scatenati: "Si, sorprendentemente schifosa", commenta qualcuno sulla stagione passata. E ancora: "Sorprendentemente trash! Selvaggia l’unica a dire la verità perciò è stata maltrattata". Finita qui? Neanche per sogno: "Ma quale sorprendente, è stata letteralmente PENOSA. Fatevene una ragione, delusione pura. E noi paghiamo per vedere persone che litigano, offendono e mancano di rispetto ai concorrenti".

"Non la riconoscono più". Chi "massacra" Iva Zanicchi

Intanto è ancora un mistero la presenza o meno della Lucarelli nella stagione 2023. "Siamo rimasti d'accordo - sono state le sue parole in merito - che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima". Insomma, sarà una sorpresa.