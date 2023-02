Domenica In, Venier rifiutata dal vip di Sanremo: "L'unica a non esserci"

12 febbraio 2023 a

a

a

Sanremo non è finito. Nonostante la gara si sia conclusa, il festival musicale avrà ancora spazio in tv. Come sempre a portare la kermesse ci pensa Mara Venier durante la sua puntata speciale di Domenica In in onda il 12 febbraio su Rai 1. Tanti gli ospiti e tutti i cantanti e protagonisti della 73esima edizione. In primis il vincitore Marco Mengoni.

"Lui a Domenica In non deve metterci piede": bufera a Sanremo, Venier di sasso

E ancora: Ornella Muti, Chiara Francini, Alessandro Siani, Alberto Matano, Pino Strabioli, Luca Tommassini, ma anche il Presidente della Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar e l’Hair Stylist dei Vip Mauro Situra. L'unica assente? Anna Oxa. "Anna Oxa oggi è l’unica artista a non essere qui. È una scelta assolutamente legittima", ha fatto sapere la conduttrice.

"Lo faccio, ufficialmente": Mara Venier mette all'angolo Blanco

D'altronde la cantante non è nuova a decisioni di questo tipo. Basta ricordare la sua assenza sul Green carpet di Sanremo. Ma non solo. La Oxa è stata al centro di un vero e proprio mistero. Un'indiscrezione dava la cantante in lite con la collega Madame. Anche se entrambe hanno smentito, più di una voce ha parlato addirittura di un lancio di bicchieri. Per non parlare poi delle critiche arrivate da Fedez: "Noi stavamo aspettando da due ore, c'erano altri artisti che aspettavano, lei è arrivata e ha saltato la scaletta. È stata maleducata. Ero molto tentato dal dirglielo, poi l'ho vista e ho lasciato perdere".