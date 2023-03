Uomini e donne, Tina stuzzica il cavaliere: "Cosa devo guardare?"

09 marzo 2023 a

Caos nello studio di Uomini e donne. La puntata andata in onda oggi su Canale 5 era dedicata alla sfilata dei cavalieri. Sfilata dal titolo "Perché devi scegliere me". Il primo a sfilare è stato Riccardo Guarnieri, che si è presentato vestito da uomo tigre, con tanto di maschera e mantello. Sulla passerella ha chiamato Roberta Di Padua, che ha accettato l'invito e gli ha sfilato il mantello, facendogli indossare una camicia con una giacca. "Sicuramente avrà scelto Roberta perché l’avrà fatto tante volte”, ha commentato divertito Gianni Sperti. A questo punto, però, Maria De Filippi è stata costretta a richiamarlo: “Ma Gianni!”. “Io non lo vestivo, semmai lo spogliavo”, ha risposto prontamente la dama.

Dopo Riccardo ha sfilato Ivan che, vestito elegante, ha regalato una rosa a Tina Cipollari. “Ti ringrazio, ma io mi sento inadeguata scusami”, ha detto allora la storica opinionista del dating show, consigliando quindi al cavaliere di invitare Desdemona. Subito dopo è toccato a Silvio, l’uomo che sta conoscendo Gemma Galgani. Il cavaliere si è presentato in passerella con un outfit molto aderente. La De Filippi e Sperti, allora, hanno richiamato Tina, accusandola di non riuscire a spostare il suo sguardo dalle parti intime del cavaliere. “Ma la donna cosa deve guardare? Quella è una parte che interessa”, ha spiegato ridendo l’opinionista.