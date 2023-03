Maria De Filippi sconvolta, "hai toccato il c***o": choc in studio

23 marzo 2023 a

a

a

Silvio beccato da Maria De Filippi. Durante la puntata di giovedì 23 marzo di Uomini e Donne, la conduttrice di Canale 5 ha chiamato al centro dello studio il cavaliere. Il motivo sta nel fatto che Silvio ha respinto le avances di una signora, perché interessato solo ed esclusivamente a conoscere Gemma Galgani. Ecco allora che i due si sono lasciati andare a un ballo, ricco di colpi di scena.

"So che vi ha abituato...": la clamorosa bordata contro Maria De Filippi

"Eeeeeh - interviene la De Filippi -. Le hai messo una mano sul lato B eh…L’ho visto chiaramente. Non so però se la telecamere è riuscita a far vedere questo momento". A confermare l'accaduto anche la diretta interessata: "Si, la sua mano scivola subito". Immediata la replica della conduttrice che l'ha buttata sul ridere: "Non è scivolata la mano. È stata importante. Teneva la presa. Silvio ha voluto far sentire la tua presenza".

Maria De Filippi e il "gesto nobile" che ha spiazzato tutti: si apre la busta e...

Ma il Cavaliere non si è pentito. Per lui non è successo nulla di male: "Il mio approccio è così. Una cosa divertente. Non voglio fare chissà cosa. Io farei un sondaggio tra le signore se pensano che abbia fatto un gesto volgare". Dello stesso parere la De Filippi che ha voluto tranquillizzare l'uomo: "No, no. Se c’è una confidenza è diverso", ha affermato dopo aver mandato in onda il filmato.