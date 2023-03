Maria De Filippi, il bacio in studio: Amici, la situazione sfugge di mano

25 marzo 2023 a

Succose anticipazioni da Amici 22, alla vigilia della seconda attesissima puntata del serale. Maria De Filippi sarebbe rimasta di sasso di fronte al focoso e passionale bacio in studio tra due allievi, i ballerini Mattia e Benedetta. Un "incontro ravvicinato" previsto sì dalla coreografia, ma che secondo SuperGuidaTv che ha "spoilerato" il contenuto della puntata (già registrata) che andrà in onda su Canale 5 questa sera, sabato 25 marzo, secondo molti presenti in studio sarebbe andato un po' più in là del previsto.

Insulti e scontri da Maria De Filippi. Studio fuori controllo

La seconda puntata serale, il segmento più atteso dell'amatissimo talent di Mediaset che condurrà poi al vincitore finale, sarà divisa in tre manche, con i concorrenti schierati nei rispettivi team. Momento acceso, come riferisce sempre SuperGuidaTv, lo scontro tra il ballerino Gianmarco e il cantante Cricca. Quindi, come detto, l'esibizione di Mattia e Benedetta che ha avuto nel loro bacio molto "naturale", per così dire, l'evento clou che ha infammato gli animi anche tra gli stessi allievi - concorrenti.

SPOILER - Per chi fremesse e volesse sapere com'è andata a finire la puntata, ecco qualche anticipazione "pesante". Nella prima sfida è stato eliminato il cantante Piccolo G, mentre tra i team l'hanno spuntata gli allievi di Arisa e Raimondo Todaro.