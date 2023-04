Cristina Scuccia, la vita stravolta? "Quando ero in Brasile...", ora tutto torna

17 aprile 2023 a

a

a



L'asso nella manica, anzi nel costume di Cristina Scuccia all'Isola dei famosi? I suoi due anni di noviziato in Brasile. L'ex Suor Cristina rivelazione in tv a The Voice ha lasciato da mesi la tonaca religiosa e da laica parteciperà all'Isola dei famosi, al via questa sera su Canale 5. Secondo molti commentatori, potrebbe essere proprio lei la favorita del reality condotto da Ilary Blasi. Non solo perché a livello di popolarità l'attesa maggiore è per lei, in una inedita versione balneare (ma niente bikini, ha annunciato, perché "non mi sentirei a mio agio e la gente penserebbe che sono impazzita. Indosserò dei pantaloncini"): a forgiarla alle privazioni che attenderanno i naufraghi in Honduras ci ha pensato, infatti, l'apprendistato religioso all'insegna di sobrietà e rinunce.

"Vocazione? Era un piano. E lei...": la voce esplosiva su Suor Cristina, si mette male



"A convincermi a partire per l'Honduras è stata la continua ricerca di me stessa in un contesto di 'ritorno all'essenziale', ma anche il contatto con la natura e il confronto con persone le cui storie e percorsi sono diversi dai miei", ha spiegato la Scuccia in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. A mancarle di più sarà la musica ma, scherza ma non troppo, "probabilmente mi mancherà anche un bel piatto di pasta". In ogni caso confida di resistere a tentazioni e cedimenti ricordando i due anni trascorsi a San Paolo del Brasile, da novizia, quando ha capito quali sono davvero le cose indispensabili per la sopravvivenza. Non certo il cibo o gli agi della vita moderna.