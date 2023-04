Isola dei famosi, "ecco i Jalisse!": cosa va in onda, gelo in studio

Roberto Tortora 18 aprile 2023 a

La prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023 è cominciata col botto, tra ironie, cambi di look e colpi di scena. Tra i concorrenti più attesi, c’è la coppia di coniugi composta da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, cioè i Jalisse, che vinsero il Festival di Sanremo nel 1997 con l’ormai celebre Fiumi di Parole e dopo sono spariti dalle scene, venendo ripetutamente rifiutati dalla kermesse canora per nuove partecipazioni in gara.

Agli intoppi, perciò, sono entrambi abituati e così è successo anche durante il loro esordio nell’avventura dell’Isola. Nel momento in cui avrebbero dovuto parlare per la prima volta con Ilary Blasi, infatti, è saltato il collegamento, per lo stupore della conduttrice: "Apritemi la Palapa… Alvin se mi senti noi siamo pronti per il grande ritorno dei Jalisse… Che fine hanno fatto? E che fine ha fatto Alvin?”. Dalla regia Roberto Cenci ha fatto capire che c’era un problema da risolvere. La Blasi ne ha approfittato per parlare con la figlia della coppia, presente in studio. Quest’ultima ha confermato che i genitori sono molto carichi per la nuova esperienza, inedita e complicata: “Li vedo molto carichi…Come duo sono forti… Sono un esempio per me… Nutro per loro grande orgoglio…”. Ilary, allora, le ha chiesto se ogni tanto i due litigano e la figlia lo ha ammesso: “Ogni tanto può capitare… Mamma sgrida papà, che si dimentica di fare le cose…”.

Quando le cose sembravano poter tornare alla normalità, il regista ha fatto nuovamente calare il gelo in studio: “Non è ancora pronto il collegamento…”. La padrona di casa, allora, non ha potuto che buttarla giù con ironia: “Ma cos’è successo? Si sono persi i Jalisse?”. Cenci ha poi spiegato che non si trovava nemmeno Alvin, perché era andato a cambiarsi per accogliere i due naufraghi, impiegando più tempo del dovuto. Dopo alcuni minuti di stallo, però, il nodo si è sciolto, la presentazione ha avuto finalmente luogo e le parole dei due hanno potuto scorrere a fiumi, letteralmente: "Siamo pronti e carichi, la nostra vittoria a Sanremo ha dato fastidio per questo non ci hanno più voluti, ma siamo qui e daremo il meglio di noi. L’Isola ha portato fortuna ai Cugini di Campagna, magari porta fortuna anche a noi!".