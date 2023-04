Ilary Blasi, "un uomo...". L'Isola inizia con l'umiliazione di Totti

Roberto Tortora 18 aprile 2023 a

Prima puntata, prime frecciatine. No, a Ilary Blasi non è le ancora passata, dopo un anno dalla rottura con l’ex-marito Francesco Totti. Lo ha dimostrato nella prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023, in cui si è presentata innanzitutto con un hair-style sgargiante, biondo acceso con frangetta e ondulature (una parrucca?), e ha poi esordito con delle allusioni al suo matrimonio naufragato, nemmeno troppo velate: “Effettivamente molte cose sono cambiate. Un uomo che avevo al mio fianco non c’è più… Salutiamo Nicola Savino! Ma si sa uno se ne va c’è uno che arriva… al mio fianco ci sarà Enrico Papi”.

Vladimir Luxuria, così, interviene parlando in tedesco: "Non hai ancora imparato la lingua?". Il riferimento, ovviamente, è al nuovo compagno della Blasy, Bastian Mueller. La risposta di Ilary non si fa attendere: "Vi sono tante lingue...".

Al contrario, durante l’ospitata di rito a Verissimo del giorno prima, Ilary Blasi aveva evitato di parlare della separazione da Totti, concentrandosi sul suo programma e sul cambio opinionista, non più Nicola Savino, bensì Enrico Papi ad affiancare Vladimir Luxuria: “Non ha bisogno di presentazioni, è la mia roccia!”. L’altro uomo protagonista è Alvin, inviato ancora una volta in Honduras e giunto sull’isola a bordo di una moto d’acqua, in grande stile. Poi, ovviamente, ci sono i 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos divisi in tre tribù: Chicas, Bonitos e Accopiados. Chissà che davanti al televisore non ci sia stato anche Francesco Totti, in compagnia di Noemi Bocchi e come avranno preso i richiami in diretta alla loro controversa diatriba sentimental-legale.