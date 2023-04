L'ex stellina di Amici sbarca su OnlyFans: la scelta che spiazza anche la De Filippi

Roberto Tortora 18 aprile 2023 a

a

a

La tribù di OnlyFans cresce a dismisura, nuovo eldorado di cui tutti vogliono assaggiare una fetta in modo rapido e facile. Questa volta, però, non all’insegna di video pruriginosi e contenuti per adulti, bensì per una buona causa. L’ultima delle celebrità a sbarcare sulla piattaforma è Federica Carta, una delle protagoniste dell’edizione 2016 di Amici, un’ottima annata per il reality. All’epoca c’erano due capitane d’eccezione del calibro di Emma Marrone ed Elisa Toffoli e la Carta si piazzò terza, alle spalle del ballerino Andreas Muller e del cantante Riki, vittorioso.

La Carta ha poi partecipato al Festival di Sanremo nel 2019, insieme a Shade. Oggi Federica stupisce tutti annunciando su Twitter il suo esordio su OnlyFans. Queste le sue parole: “Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”.

Contenuti relativi alla sua musica e ricavato da dare in beneficenza. Idea nobile, ma… funzionerà? Perché scegliere proprio la piattaforma OnlyFans, dedicata a contenuti per adulti, per promuovere la sua iniziativa? Molti utenti non hanno gradito la scelta e hanno subissato di critiche la cantante, ma c’è anche chi ha difeso la Carta.

Molte sue fan si sono dette entusiaste di sentire i suoi nuovi lavori musicali e contente del tentativo della giovane 24enne di cercare di cambiare la visione di un social come OnlyFans. Del resto, il nome della piattaforma è evocativo, “solo per i fans”, che poi si tratti di musica o di pornografia non è esplicitato e la Carta proverà ad aprire nuove strade in un mondo che, finora, ha avuto ben altre melodie.