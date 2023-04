Predolin fuori controllo: "Dio perdona io no. Le donne...". Scuccia di sasso

Roberto Tortora 19 aprile 2023 a

Prima puntata, prime nomination… e prime polemiche! All’Isola dei Famosi si parte subito col botto ed il primo sfogo è quello di Marco Predolin, immediatamente nominato insieme a Helena Prestes. L’ex-talpa si è cosi scagliato contro il gruppo delle “chicas” durante una chiacchierata con Cristina Scuccia, l’ex-Suor Cristina. “Il primo nominato, il “cucù” della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c’era qualcosa con le donne, hai capito?”, ha confidato a Cristina, che lo ha rassicurato dicendogli di non averlo nominato.

In effetti, però, Predolin è stato nominato in massa delle donne, ben 5: Pamela Camassa, Claudia Motta, Helena Prestes, Corinne Clery e Fiore Argento. Ciò che lo avrebbe penalizzato, a detta del conduttore, sarebbe stata la sua poca ipocrisia e la sua sincerità. A differenza degli altri naufraghi, Marco ha dichiarato di non essere capace di dispensare abbracci e baci finti a tutti, preferendo rimanere sempre fedele a se stesso. E, visto che si trovava a parlare con un’ex-monaca come la Scuccia, lo speaker ha ben pensato di suggerirle di andare a riferire alle sue compagne una frase emblematica: “Dio perdona, Predolin no!”. Fa ridere già così.

Insomma, le tensioni sono già alle stelle e saranno i prossimi giorni a chiarire se Predolin avrà un confronto con le “chicas” o se aspetterà la prossima puntata per dire tutto ciò che pensa. Per la gioia di Ilary Blasi, apparsa in forma più che mai e con un look sgargiante al debutto dell’Isola, affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Subito aspettative rispettate e buon successo di ascolti. Di qui in avanti è lecito attendersi l’aumento di scontri infuocati tra i naufraghi, che hanno già dimostrato di essersi calati pienamente nella competizione.