Ilary Blasi fatta a pezzi: "Sa solo urlare e...", un grosso caso a Mediaset

L'esordio di Ilary Blasi nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi fa storcere il naso ad Aldo Grasso. Il giornalista sulla trasmissione di Canale 5 da lei condotta ci va tutt'altro che per il sottile. Premettendo che "non ho mai usato le trasmissioni come grimaldelli sociologici, perché non lo sono", la firma del Corriere della Sera si lascia andare a una lunga critica. Un appunto destinato non solo a Mediaset, ma a tutte le reti ammiraglie che "hanno terminato la loro carica propulsiva" come "se fossero esauste, procedessero per forza d’inerzia".

Ecco allora che nel mirino ci finisce anche l'Isola, "con i concorrenti pronti a qualsiasi umiliazione pur di avere un po’ di visibilità, con una conduttrice, Ilary Blasi, che sa solo urlare e sorridere, con personaggi storditi dalla loro catastrofe professionale, incapaci di pensare o di agire, disorientati o soli come se la loro condizione esistenziale fosse un rimpianto senza fine (sono quasi tutti ex qualcosa)".

Insomma, Grasso li definisce "programmi deprimenti", ma "non perché siano brutti […] non perché ci sia poca professionalità, ma semplicemente e tristemente perché sono sconfortanti e grevi". La cosa più preoccupante? "Come fa un Paese a reagire, a sferzare il proprio pallore se si rispecchia in simili programmi? […] La forza si è trasformata in caciara (vero Ilary?), l’assenza di talento mette in scena solo fiacchezza e sbadigli. Non so se ce la faremo, temo di no", è l'amara conclusione.