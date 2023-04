Milly Carlucci, mossa "disperata": come cambia Il Cantante Mascherato

20 aprile 2023 a

Questa nuova stagione de Il Cantante Mascherato su Rai 1 non ha ottenuto ascolti particolarmente alti. E per questo la padrona di casa Milly Carlucci è corse varie volte ai ripari cambiando in corsa il format, aggiungendo faccia a faccia, sfide a due e duetti. Ieri a La vita in diretta ha annunciato nuovi cambiamenti: "Avremo una puntata di smascheramenti uno dietro l’altro perché chi perde lo spareggio è smascherato e poi gli altri entrano in una manche a cinque e l’ultimo classificato e smascherato poi ci saranno due sfide con lo smascheramento finale".

La conduttrice ha spiegato anche che ci saranno dei cambiamenti nella puntata finale, in onda sabato 22 aprile, come per esempio l'addio ai duetti. Poi ha fatto i nomi di chi potrebbe essere all’interno del Cuore del Mascherato per una notte: “Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Ornella Vanoni, Patty Pravo o Donatella Rettore”. Intanto circolano i nomi dei possibili concorrenti all’interno dei vari costumi. Cricetina potrebbe essere Nathalie Guetta, Squalo potrebbe essere Tullio Solenghi, Riccio vede come nomi più ricorrenti Nek o Massimo Lopez mentre Stella è quasi certamente Simona Ventura, Ciuchino potrebbe essere Nino Frassica mentre Gabriel Garko, Samuel Peron ed Alessandro Egger sono i nomi che circolano sul Cavaliere Veneziano. La Carlucci, ospite di Alberto Matano, ha rivelato che non è per nulla semplice tenere nascoste le identità dei concorrenti: “E’ durissima mantenere il riserbo".