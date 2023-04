Verissimo, "andai dal sacerdote e lui...": Vladimir Luxuria sconvolge Silvia Toffanin

22 aprile 2023 a

Vladimir Luxuria si confessa a Silvia Toffanin. L'ex parlamentare, oggi opinionista de L'Isola dei Famosi, è tra gli ospiti di Verissimo. Qui, nella puntata di sabato 22 aprile, Luxuria torna sul suo complicato passato. E, in particolare, sul suo rapporto con la fede. "Organizzavo - racconta - spettacoli per la parrocchia. Quando mi sono andata a confessare, ho confessato al sacerdote che dentro sentivo un’anima femminile. Il sacerdote mi fece capire che dovevo far finta di non averglielo neanche detto, dimenticando. Allora feci una scelta dolorosissima, quella di lasciare la fede".

Così, da quel giorno, "sono passati tanti anni, mi sono avvicinata alla religione buddista che mi ha salvato da un periodo di perdizione. Poi le cose sono iniziate a cambiare. Ho conosciuto don Gallo, il Papa usa un linguaggio più inclusivo. E sono così tornata alla religione madre. E oggi sto meglio".

Vladimir ha infatti superato anche i momenti più bui. Come quello in cui pensava "che non avessi diritto ad essere amata. Ho superato questo periodo, sono stata anche molto fortunata. Quello che faccio io oggi è cercare di fare in modo che le persone come me, adolescenti, non debbano soffrire quello che ho vissuto io, che sono sopravvissuta. Mi sentivo sbagliata ma ho capito che sbagliati sono quelli che giudicano". Al momento nella sua vita non c'è nessuno, ma Luxuria non si tira indietro.