Isola, dramma-Helena Prestes: "Papà picchiava mamma. La cosa più brutta..."

25 aprile 2023 a

a

a

Helena Prestes ha parlato di un ricordo non proprio piacevole della sua infanzia all'Isola dei famosi. Chiamata a fare i conti con il suo passato, segnato da sofferenza e mancanza di affetto, ieri - durante la seconda puntata del reality - la modella è stata convocata in Palapa per condividere con Ilary Blasi le difficoltà della sua infanzia, a partire dalla delicata situazione familiare.

Ilary Blasi "scaricata", si scatena il caos su Canale 5: chi abbandona la diretta

"La cosa più brutta era vedere mio padre che picchiava mamma", ha spiegato Helena in una clip mandata in onda ieri sera. Poi ha evidenziato anche "la mancanza di amore e di coccole" nei suoi confronti. "Oggi Corinne diceva che è importante crescere con amore perché il nostro carattere riflette molto ciò che viviamo durante l'infanzia", ha proseguito la Prestes.

"Fattene una ragione. Un'ex suora...": Vladimir Luxuria brutalizza Nathalie Caldonazzo

La conversazione, poi, si è spostata sull'attuale rapporto tra la naufraga e la mamma, descritta come la persona che le "ha salvato la vita": "Io non l'ho mai mollata e oggi cerco di aiutarla perché ha bisogno di aiuto, dato che in questo periodo ha una malattia che non si può curare". Proprio la mamma le ha inviato ieri un videomessaggio molto tenero: "Voglio lasciarti una benedizione forte come madre, sperando che tu abbia tempo per mostrare la donna forte, determinata, appassionata e tenera che sei diventata nonostante tutte le difficoltà".