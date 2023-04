Amici, Mattia linciato senza motivo: choc da Maria De Filippi

25 aprile 2023 a

a

a

Tensioni alle stelle nella casetta di Amici: due ballerine della scuola, Maddalena e Benedetta, hanno parlato di Mattia alle sue spalle. La più pesante nei termini è stata Maddalena, secondo cui il ballerino di latino-americano sarebbe finto e si controllerebbe troppo davanti alle telecamere. “Mi sta sul ca**o”, ha aggiunto prendendolo in giro.

"Una volta finito il programma...". Amici, lo schiaffo di Arisa: parole pesanti

Benedetta, partner di ballo di Mattia, non sarebbe stata da meno. Lei infatti ha detto che lui piace “perché è bello” e, inoltre, “è cog**one, tamarro, non fa un ca**o per farsi amare, è tonto, rinc**lionito, non ne azzecca una”. Di fronte a queste parole, la produzione del programma ha ritenuto opportuno far vedere a Mattia la clip di questa conversazione.

"Chiusa mentalmente": Celentano, la frase che gela la De Filippi, chi massacra

Il ballerino, dopo aver visto la clip, non è riuscito a trattenere le lacrime. Poi, supportato dal resto della classe, ha spiegato di non essere finto ma semplicemente introverso e poco incline ad aprirsi. Inoltre, ha ammesso di esserci rimasto più male per Benedetta perché era convinto avessero costruito un feeling speciale e che si stessero dando tanto a vicenda: "Non penso di meritarmele per come mi comporto con te. Non ti ho mai dato della cog**ona”. E infine ha aggiunto: “Io sono contento di come sono e non mi vergogno”.