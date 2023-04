Amici "rischia di saltare": focolaio e corsa contro il tempo, ansia a Mediaset

29 aprile 2023 a

Focolaio Covid ad Amici 22 e puntata del Serale a forte rischio per Maria De Filippi: due allievi sarebbero infatti risultati positivi al tampone. Un bel guaio per Mediaset, alle prese con l'imprevisto del reality di Canale 5. Secondo quanto riferisce Dagospia, sempre molto ben informato su quanto si agita nei corridoi della televisione italiana, non ci sarebbe ancora nessuna conferma da parte della rete.

La puntata del Serale a rischio non è in ogni caso quella che andrà in onda stasera sabato 29 aprile (registrata come di consueto giovedì scorso) ma quella di settimana prossima, prima puntata di maggio.

La registrazione della stessa infatti avverrà giovedì 4 maggio e i due allievi positivi hanno dunque meno di una settimana per negativizzarsi. In caso contrario, la puntata potrebbe slittare con il forte rischio di non riuscire a registrare tutto entro sabato, per la messa in onda, sottolinea Giuseppe Candela per Dagospia. I fan sono ancora di comunicazioni ufficiali da parte degli autori e dei vertici di Cologno Monzese.