Maria De Filippi, una scelta estrema: il dramma travolge Amici prima del serale

28 aprile 2023 a

a

a

"Io ricordo quella sera, ero molto spaventata, non vedevo neanche dall'occhio destro". Al daytime di Amici, prima del Serale che andrà in onda tra poche ore su Canale 5, irrompe il dramma. Quello vero, non una stroncatura o una eliminazione a un passo dalla vittoria finale. Maria De Filippi porta davanti a cantanti e ballerini rimasti in gara Gessica Notaro, l'ex modella e concorrente di Miss Italia e Ballando con le stelle sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato.

"Non sapete un ca**o". Wax sbotta, Maria De Filippi costretta a intervenire

"Ho iniziato a cantare, a fare i vocalizzi in ospedale, sembravo una pazza, mi serviva per mantenere la calma", ha spiegato la ragazza, trattenendo a stento l'emozione. "Oggi sono qui e posso raccontarvelo a differenza di persone che purtroppo non ci sono più. Molti mi dicono 'tu sei forte, io non lo sono'. No, non sono forte, semplicemente sono riuscita ad attingere a risorse che non conoscevo di avere".

Lacrime e crisi di nervi per Wax: a cosa è costretta Maria De Filippi

I giovani allievi del talent show della De Filippi ascoltano attoniti, con gli occhi sbarrati. Poi iniziano a fare domande alla Notaro. Pochi ricordano che nel 2010, 7 anni prima che l'agguato del suo ex le cambiasse la vita per sempre, Gessica aveva partecipato appena 21enne proprio ad Amici, come cantante. E proprio così, cantando e ballando accompagnata dal ballerino professionista Umberto, la oggi 34enne è entrata in studio, spiazzando tutti.