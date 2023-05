Mauro Corona e Milly Carlucci, indiscrezioni (e conferme): quei due...

03 maggio 2023 a

Mauro Corona sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle? Secondo le indiscrezioni riportate da DavideMaggio.it, pare proprio che la produzione del talent condotto da Milly Carlucci stia facendo di tutto per avere lo scrittore e ospite fisso di Cartabianca tra i ballerini dilettanti della prossima stagione dello show, che andrà in onda in autunno su Rai 1.

La Carlucci, insomma, avrebbe messo gli occhi sull'alpinista per la 18esima edizione del programma. E non sarebbe nemmeno la prima volta: già in passato la conduttrice aveva corteggiato Corona ma alla fine non se n’era fatto nulla. E lo stesso scrittore ne parlò in passato: "È una trasmissione bellissima, perché devo andare io ad imbruttirla e rovinarla? Alla veneranda età di 72 anni riesco ancora a camminare con le mani e i piedi per aria. Può mettersi il cuore in pace, non andrò. Già mi sto rovinando l’esistenza con Cartabianca”, aveva dichiarato Corona nella trasmissione di Rai 3.

Che oggi Corona abbia cambiato idea? Il suo, comunque, sarebbe un ottimo nome per Milly Carlucci. Per sapere qualcosa in più sulla presunta partecipazione dello scrittore a Ballando non resta che attendere l'inizio della prossima edizione dello show.