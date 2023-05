Isola dei famosi, "non escludo il divorzio": la coppia che sta per esplodere

Roberto Tortora 11 maggio 2023 a

a

a

Franco Califano ha fatto scrivere sulla sua tomba l’epitaffio “Non escludo il ritorno”, tratto da una sua canzone celebre. Ora Vladimir Luxuria ha coniato una nuova espressione: “Non escludo il divorzio”. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha sganciato la bomba dalle pagine di Novella 2000, magazine a cui ha concesso un’intervista. Di cosa si tratta?

"Cosa mi chiedono gli autori". Nathaly Caldonazzo, disastro a Mediaset

Dei coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, in arte Jalisse, concorrenti al reality adventure di Canale 5. Luxuria sostiene, infatti, che i due, una volta conclusa l’esperienza in Honduras, potrebbero separarsi, dopo un matrimonio che dura dal 1999. Dopo aver condiviso una vita sentimentale e professionale, nell’ultima puntata dell’Isola sono stati separati nel gioco. Ilary Blasi ha annunciato ai naufraghi in prima serata che la Tribù degli Accoppiados non sarebbe più esistita. Per la stizza di Alessandro Cecchi Paone, che l’ha presa malissimo.

"Hai firmato un contratto". Ilary Blasi e Cecchi Paone, la pazzesca rissa in diretta

Le donne sono finite nella Tribù delle Chicas e gli uomini nella Tribù degli Hombres. Fabio e Alessandra si sono separati nel gioco senza alcun problema, pronti a lasciarsi trasportare dalle dinamiche del programma televisivo. E nelle prossime puntate de L’Isola dei Famosi dovrebbe arrivare una sorpresa proprio per i due naufraghi. Ad assicurarlo è Vladimir Luxuria in questa nuova intervista, durante la quale rivela un suo pettegolezzo: “Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i Jalisse, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro da L’Isola”.

"Scappata in diretta": Ilary Blasi, la figuraccia che in pochi avevano notato | Video

Non si sa il motivo per cui l’opinionista del reality show di Canale 5 si sia sbilanciata così, ma forse sa qualcosa in più di cui il pubblico non ha idea e che riguarda proprio l’armonia che potrebbe non esserci più tra i Jalisse. Dai fiumi di parole ai fiumi di carte bollate è un attimo.