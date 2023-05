Amici, bomba di Mattia: "Cosa voglio fare con i 150mila euro"

16 maggio 2023 a

Mattia Zenzola è il vincitore della ventiduesima edizione di Amici. Il ballerino ha battuto la figlia d’arte Angelina Mango nella finalissima che è andata in onda domenica sera su Canale 5. Un momento che Mattia non dimenticherà mai, che ha ripercorso in un’intervista rilasciata a TvBlog. Dopo la vittoria, arriva sempre il momento dei ringraziamenti: il ballerino ne ha uno speciale per Raimondo Todaro.

Il maestro ha svolto un ruolo fondamentale nella sua crescita all’interno del programma: “È stato fondamentale per me, mi ha fatto entrare nella scuola, mi ha dato una seconda possibilità dopo l’infortunio, gli devo tanto. A volte è stato severo con me, ma mi è servito un sacco; mi ha aiutato tanto, soprattutto a migliorare il mio approccio rispetto a quello che facevo in sala prove. Amici ti insegna ad essere pronto in qualsiasi circostanza“. Mattia ha parlato anche del montepremi da 150mila euro in gettoni d’oro e ha svelato cosa intende farci: “Una parte li metterò da parte per investirli nel mio sogno, vivere di arte. Un’altra la userò per ripagare finalmente i miei genitori”.

Per quanto concerne l’amore, il ballerino non si è sbilanciato: “Nel programma mi sono lasciato andare, ho avuto dei bei momenti, ho avuto amicizie diverse, alcune più intense, altre meno“. Infine un pensiero sul futuro prossimo, con Mattia che non esclude di tornare ad Amici: “Per me è una seconda famiglia, il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto“.