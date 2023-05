Amici, Mattia trionfa? Todaro vuota il sacco: "Sofferenza continua, non potevo sfogarmi"

15 maggio 2023 a

L'esito della finalissima di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha fatto esultare Raimondo Todaro. "Non smetterò mai di ringraziare tutte quelle persone che hanno dato a Mattia l’opportunità di alzare quella coppa che desideravamo da due anni". Già l’anno scorso, infatti, il ballerino aveva partecipato al programma come allievo ma a un passo dal Serale aveva dovuto abbandonare il programma per un infortunio.

Eppure l'insegnante non ha mai smesso di credere nell’allievo: "È stata una serata indimenticabile, una sofferenza continua per me che non avevo modo di sfogarmi". Oltre a Mattia, con la fine della trasmissione, il ballerino di latino americano ha voluto lasciare una dolce dedica anche ad Arisa. In lei, ha ammesso, "ho trovato un’amica, una persona speciale e un’anima pura. Tvb".

Un post, quello apparso su Instagram, che si conclude parlando del grande talento di Mattia Zenzola. Per lui il ragazzo avrà una lunga carriera. Anche se non sono mancate le critiche. Tra queste quella di Andreas Muller che ha lasciato intendere la sua preferenza per Isobel. "Mormora, la gente mormora. Falla tacere praticando l’allegria" ha scritto Todaro senza fare nomi, ma lasciando ben intendere i destinatari del messaggio.