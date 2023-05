Cecchi Paone sconvolge l'Isola dei Famosi: "Voglio adottare sua figlia"

16 maggio 2023 a

Una storia privata che rischia di diventare "politica". Alessandro Cecchi Paone, uscito dall'Isola dei famosi in solidarietà con il compagno Simone Antolini, che a sa volta ha abbandonato l'Honduras per motivi di salute, ha detto di voler adottare la figlia che il giovane partner aveva avuto, ancora minorenne, dalla sua ex. Una storia complicata, di cui erano iniziate a girare voci quando ancora la coppia era in gara al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Lunedì sera, in studio, Antolini ha voluto uscire allo scoperto confermando tutto: "Io vado dritto alla risposta, apprezzo tanto il tuo rispetto durante la mia prova in Honduras - ha esordito rivolgendosi alla Blasi -. Adesso posso dirlo, Melissa è ufficialmente mia figlia. Compirà 5 anni il 2 di agosto. Nata dalla relazione avuta con la mia ex ragazza. Eravamo piccoli, io avevo 17 anni, ne ho fatti 18 il 2 ottobre, ma la bimba è nata ad agosto. La mia ex era già maggiorenne. Sto crescendo con la piccola, siamo cresciuti insieme, come fratello e sorella, ma c’è una grande complicità di padre e figlia. L’isola mi ha fatto maturare e mi ha fatto apprezzare le piccole cose".

Immediato il commento di Cecchi Paone: "Lui e lei sono tanto legati. Io l’ho conosciuta subito. Nella famosa foto che ha reso noto la nostra storia Melissa era sotto coperta perché l'abbiamo tutelata. Questo ragazzo ha 22 anni e sa essere padre e madre di questa bambina in un modo meravigliosamente dolce e attento e il mio amore per lui è diventato definitivo. Melissa mi chiama zio. Noi due siamo l’esempio di come le coppie gay possono prendersi cura dei bambini. Non ci sono differenze, anche noi possiamo dare amore e penderci cura dei figli. Quindi mi auguro che ci lascino sposare davvero, così da poter adottare dei bambini. E lo dico qui, io voglio adottare questa bambina". Ovviamente, sui social i commentatori si sono sbizzarriti: c'è chi ha apprezzato il gesto e chi invece critica l'ex conduttore de La macchina del tempo accusandolo di voler strumentalizzare la situazione.