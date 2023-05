Ballando con le Stelle, cambia tutto in giuria? Cruciani e... Ecco i nomi

26 maggio 2023 a

a

a

Chi saranno i giudici della prossima edizione di Ballando con le Stelle? L'account Twitter del programma condotto da Milly Carlucci ha già fatto partire il toto-nomi, lasciando tutti a bocca aperta. Alcuni giorni fa, Dagospia aveva dato per certo il ritorno dei cinque giudici presenti da anni dietro il tavolo dello show, ovvero Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. La stessa Lucarelli aveva dichiarato a Chi di essere stata riconfermata e di star aspettando solo di ridefinire alcune cose. In realtà, però, le cose starebbero diversamente, come dimostrato dal post pubblicato sui profili social ufficiali di Ballando.

Selvaggia Lucarelli, addio Ballando? "Qual è la verità": clamoroso colpo di scena

Nella foto condivisa sui social del programma compaiono come possibili giudici Giuseppe Cruciani, Barbara D’Urso, Giancarlo Magalli e Francesca Fagnani. A corredo dell'immagine c'è scritto: “È ufficialmente partito il TOTO NOMI sui nuovi possibili giudici di Ballando con le stelle. Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria! Scatenatevi”. Qualche cambiamento, insomma, ci sarà.

Ballando, quindi, vorrebbe sondare il proprio pubblico prima di prendere qualsiasi decisione. Una delle ipotesi sul tavolo è che alla fine ci sarà solo un’integrazione ai cinque giudici storici e non una sostituzione. Dando uno sguardo ai commenti sotto il post di Ballando, i nomi che sarebbero più graditi tra quelli citati sono quelli di Francesca Fagnani e Giuseppe Cruciani.