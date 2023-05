Isola dei famosi, inferno a poche ore dalla diretta: "Un buco nel cervello"

29 maggio 2023 a

Più passano le settimane e più si scaldano gli animi all’Isola dei Famosi. Stasera, lunedì 29 maggio, Ilary Blasi si occuperà dei rapporti tesi tra diversi naufraghi. Nelle ultime ore in Honduras il clima si è scaldato tra Corinne Clery e Nathlay Caldonazzo. Quest’ultima è stata protagonista di un duro sfogo con Marzo Mazzoli: imitando la voce di Corinne, l’ha definita fastidiosa.

“Ti scava un buco nel cervello, è falsa e anche banderuola”, sono state le accuse della Caldonazzo, che inizialmente credeva che la Clery potesse essere una buona amica per lei durante questa esperienza. E invece così non è stato: probabile che la Blasi metterà a confronto le due donne, che non se le manderanno di certo a dire. Intanto sull’isola di Sant’Elena è stato chiesto a Gian Maria Sainato e a Helena Prestes di dirsi in faccia ciò che pensano l’uno dell’altro.

La prima a parlare è stata la modella brasiliana, che ha fatto notare al naufrago di esserci rimasta male per una frase che ha pronunciato. Sainato ha invece fatto presente alla Preses che ha un problema con il cibo: “Hai un controllo ossessivo sul cibo. Me ne dai e poi me lo togli. Vuoi primeggiare su tutto. Sul totem ho trovato il biglietto io e hai voluto leggere tu. Se tu volevi essere generosa con me non dovevi conteggiare il riso e chiedermi il pomodoro indietro. Tu per un millimetro di ananas fai problemi. Tu non sei generosa a condividere il cibo”.