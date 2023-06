Maria De Filippi, "ora è guerra". Rai e Mediaset, un caso esplosivo

01 giugno 2023 a

Maria De Filippi in "guerra" con Carlo Conti? Al centro ci sarebbe una contesa, quella per avere Cristiano Malgioglio. Dopo averlo visto giudice nel Serale della 22esima edizione di Amici, la conduttrice di Canale 5 vorrebbe portare il paroliere a Tu Sì Que Vales. Eppure, dall'altra parte, pare che Conti non voglia perdere Malgioglio nella giuria di Tale e Quale Show. Così entrambi i conduttori starebbero cercando di convincere il cantante a fare da giudice nei loro rispettivi programmi.

D'altronde settembre, mese in cui le due trasmissioni inizieranno, è vicino. E i cast sono già iniziati. Stando a TvBlog ad avere la meglio sarebbe stato Conti. Per il sito in giuria sarebbero già stati confermati anche per l’edizione 2023 Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Insomma, la De Filippi avrebbe chiuso un occhio. Complice la sua amicizia con il collega. Amicizia testimoniata - a detta di TvBlog - dal fatto che su queste questioni i due si parlano. D'altronde non è una novità che fra colleghi, seppur di reti differenti, ci sia stima.

"Il sabato sera è la serata per andare a ballare, fa parte del costume nazionale, quindi è la scelta migliore. Poi certo è la serata di spolvero, con le reti che mettono il loro abito migliore, quindi non ci possiamo lamentare se Canale 5 punta sui suoi prodotti più forti. Questo dualismo ha alimentato un’idea di inimicizia personale con Maria che non esiste assolutamente. Anzi spesso ci siamo sentite e abbiamo sorriso insieme su questa presunta inimicizia mortale, che però fa bene al programma, interessa alla stampa e al pubblico, per il motivo di cui sopra: questa ricerca del dualismo, del campanile, ce l’abbiamo nel dna", aveva già detto Milly Carlucci.