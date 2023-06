Maria De Filippi spiazzata: "Non era previsto": il clamoroso bacio rubato

Roberto Tortora 08 giugno 2023 a

Mattia Zenzola e Benedetta Vari stanno insieme. A lanciare lo scoop è Deianira Marzano che, dal suo profilo Instagram, ha postato una stories in cui ritrae i due ballerini ed ex-concorrenti di Amici intenti a scambiarsi un tenero bacio durante una coreografia di ballo, in un’esibizione a Catania.

Galeotto fu, dunque, il teatro Metropolitan e lo show organizzato dal loro ex-professore di ballo, Raimondo Todaro. Che si tratti di un bacio “artistico”? Niente affatto, perché non era previsto nella coreografia ed è stato del tutto spontaneo. I fan sono subito impazziti, una follower della Marzano ha così commentato: “Occhio, guarda che bacio. Non da coreografia, ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco”.

Per ora i due ragazzi mantengono il riserbo sulla loro lovestory, tant’è che in una recente ospitata da Fiorello a Viva Rai 2! hanno affermato di essere solo buoni amici. Forse, però, quest’amicizia da tempo si è trasformata in qualcosa di più. A conferma di ciò, infatti, ci sarebbe la rottura della relazione tra Benedetta e il fidanzato storico, Simone Maselli. Quest’ultimo, per il momento, è rimasto totalmente in silenzio sulla vicenda, anche se la mancanza di nuove foto e stories con la ballerina sui profili social è un indizio e un campanello d’allarme per i fans.

Vedremo se, a ulteriori domande, Maselli manterrà il silenzio o comincerà a pronunciarsi, confermando o smentendo la notizia lanciata da Deianira Marzano, una che di gossip se ne intende. È la stessa influencer, infatti, a precisare: “Sì, pare che stiano insieme ma vogliono discrezione”.