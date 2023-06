Ballando, drammatico lutto per Alessia Tripoli: "Mamma, ora tutto mi terrorizza"

16 giugno 2023 a

a

a

Un lutto colpisce la squadra di Milly Carlucci e Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1 e che tornerà la prossima stagione. Nella mattinata di oggi, venerdì 16 giugno, è infatti morta la madre di Alessandra Tripoli, Ninfa Leone.

Il triste annuncio è stato dato direttamente dalla ballerina sui social: "Voglio ricordarti così... sorridente solare come solo tu sapevi essere! Mamma oggi un pezzo del mio cuore va via con te, fa troppo male non si può accettare". Queste le sentite parole che Alessandra Tripoli ha scritto sul suo profilo Instagram.

E ancora, la ballerina ha aggiunto: "Vorrei averti chiesto come fare senza di te... pensavo avresti vinto questa battaglia che fino all’ultimo hai combattuto con il coraggio che solo tu sapevi tirar fuori, pensavo avremmo avuto più tempo". La morte della madre della Tripoli è arrivata prematuramente, a causa di una brutta malattia scoperta circa un anno fa. La ballerina ha poi postato una foto di suo figlio, Liam, insieme alla nonna scomparsa: "Liam era tutto per te e ti prometto che gli racconterò della sua NONNINA INTA ogni giorno della mia vita. Mi manchi già e non mi sono ancora resa conto che veramente non ci sei più! Chiunque ti abbia mai incontrato è rimasto illuminato dalla tua luce dalla tua gioia", ha scritto. E ancora: "Adesso il dolore è solo nostro, profondo, soffocante, spaventoso. Adesso tutto mi terrorizza mamma. Aiutami tu a vivere senza di te", ha concluso sconvolta Alessandra Tripoli.