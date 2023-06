Ballando, dolore dietro le quinte: "Una benedizione". E su Milly Carlucci...

10 giugno 2023 a

a

a

"Ballando con le Stelle? Una benedizione". A dirlo è Angelo Madonia, ballerino del programma di Rai 1. "Ballando - rincara la dose - è stata una benedizione per me. Sono tornato a Ballando con le stelle dopo la mia partecipazione alla terza edizione, nella quale mi sono classificato al secondo posto in coppia con Pamela Camassa", spiega in una lunga intervista a Nuovo dicendosi molto riconoscente nei confronti di Milly Carlucci.

Mediaset, Pier Silvio scatenato: chi vuole portare in prima serata su Rete 4

"Milly - prosegue - aveva ragione, da quel momento la mia vita ha preso direzioni diverse". Ugualmente riconoscente anche nei confronti di Serena Bortone: "È un’altra grande persona che mi sta dando tanta fiducia. Nel programma di Serena mi alterno con Samuel Peron e sto imparando molto dal contatto con ospiti interessanti". Proprio a Ballando è nata la sua relazione con Ema Stokholma.

"Ecco perché Fabio Fazio è un farabutto": clamoroso-Lippi, cosa rivela

I due sono più legati che mai: "Con la mia Ema sono protagonista anche di uno spot pubblicitario. Insomma, ho una vita nuova rispetto agli ultimi quindici anni, nei quali ho fatto gare di ballo. Faccio di tutto per trascorrere più tempo possibile con Ema". E non esclude novità come un matrimonio e un figlio. Insomma, non resta che aspettare e se son rose...