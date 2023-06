Nathaly Caldonazzo, bomba sull'Isola dei Famosi: "Di squali non ne ho visti"

26 giugno 2023 a

Emergono nuovi retroscena sull'Isola dei Famosi, la trasmissione di Canale 5 terminata da pochissimo. A rivelarli ci pensa Nathaly Caldonazzo. Premettendo che per lei si è trattato del reality della "rinascita", non lesina comunque critiche. "L'esperienza è stata fantastica, tosto a livello fisico e mentale e l'insieme diventa una bomba - ha spiegato l'ex naufraga -. Quando torni a casa hai bisogno di tempo per riprenderti. Ti fai male facilmente e devi sopportare tante cose".

Da qui il suo racconto sulle colonne di Novella 2000: "Quando ho raggiunto Sant'Elena a nuoto da Playa Tosta, gli uomini si sono spostati con la zattera e io sono partita un'ora dopo e li avevo quasi raggiunti. La produzione mi ha fatto tornare indietro e mi ha dato un po' fastidio. Era una mia sfida e ci stavo per riuscire. Dicevano che era per gli squali ed era pericoloso, ma non mi sembra di averne visti. Poi ero organizzata".

La Caldonazzo è stata una delle protagoniste dell'edizione. Anche per le polemiche che ha sollevato con i compagni di avventura. "Chi penso di risentire? Corinne Clery perché abbiamo chiarito, Fiore Argento e penso anche Helena Prestes". E parlando di quest'ultima ha aggiunto: "La vedevo un po' come mia figlia però più capricciosa. Lei è una brava ragazza ma con il suo caratterino. Se siamo amiche? Nei reality da qui a dire che si diventa amici è difficile, poi chissà".