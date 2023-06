Alessia, corna estreme a Mediaset: come ha umiliato il fidanzato

24 giugno 2023 a

a

a

Tra le coppie di Temptation Island, al via lunedì 26 giugno, ci sono quest'anno anche Alessia e Davide. Nel video di presentazione, i due hanno raccontato di stare insieme da undici anni, anche se lei per circa due anni ha avuto una relazione con una persona molto più grande, tenendo il compagno all'oscuro. Quest'ultimo, però, come lui stesso ha rivelato, l'avrebbe scoperta quasi subito e non avrebbe detto nulla per un anno e mezzo.

"Vince? Chi ha deciso tutto": bomba su Mazzoli, lo sfogo dopo il voto

La coppia ha spiegato di aver deciso di partecipare a Temptation Island per capire se è in grado di andare avanti insieme nonostante il tradimento. È Davide, in particolare, che dovrà capire se riuscirà a perdonare del tutto Alessia e soprattutto se riuscirà a fidarsi di nuovo di lei. Per sapere come andrà a finire tra i due non resta che aspettare l'appuntamento col programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 in prima serata.

"Subito dopo il funerale...". De Filippi, clamoroso a Mediaset: dove la fotografano | Guarda

Le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova in questo reality sono sette in totale. La trasmissione, che manca da un anno esatto dal palinsesto di Canale 5, terrà compagnia agli spettatori a lungo. Tutti i partecipanti faranno un intenso viaggio nei sentimenti con la speranza di tornare a casa con la persona con cui sono entrati.