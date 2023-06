Lorella Cuccarini, "litigio per colpa sua": la voce-bomba a Mediaset

25 giugno 2023 a

a

a

Un brutto litigio dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, tale da "inquinare" il clima tra i professori del talent di Canale 5 nell'edizione finita un mese fa. E il motivo della rottura sarebbe stata niente meno che Lorella Cuccarini, l'ex ragazza-prodigio della nostra tv, fin dagli inizi degli anni Ottanta "la più amata dagli italiani" (nonché acerrima rivale della collera Heather Parisi...).

Fari puntati sui protagonisti "dietro al tavolo", dunque: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo, Rudy Zerbi, Arisa e la stessa Cuccarini per quanto riguarda il canto. Stavolta però, non ci sarebbe di mezzo la Celentano, famosa per la sua severità con gli studenti e la sua brutale sincerità tanto quanto con i giovani allievi, spesso stroncati sul nascere, tanto con i più scafati insegnanti. No, stando a quanto riporta Dagospia lo scontro al calor bianco avrebbe riguardato Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

In apparenza, il loro rapporto era buono, o almeno questo era quello che traspariva in onda. Nella realtà dei fatti ci sarebbe stato invece un enorme problema di "ego", esacerbato dal "guanto tra i prof". Sotto accusa le performance particolarmente piccanti e chiacchierate tra Emanuel e la Cuccarini, che già avevano sollevato polemiche dopo la messa in onda (il loro bacio appassionato aveva fatto intervenire sia pur scherzosamente addirittura Giorgia, la cantante e compagna di Lo). Todaro, ex Ballando con le stelle mai entrato davvero in sintonia con l'ambiente di Amici, avrebbe contestato ai colleghi la strategia subdola per acquisire popolarità e oscurare i rivali. Forse anche per questo la conferma di Todaro per la prossima stagione resta, al momento, assia incerta.