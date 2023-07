Edoardo Franco, clamoroso "no" a Mediaset: indiscrezioni esplosive

07 luglio 2023 a

Alfonso Signorini pensa già al cast della prossima edizione del GfVip, che a quanto pare sarà in modalità mista, con la partecipazione anche di volti non noti. Secondo una recente indiscrezioni, la produzione del reality avrebbe contattato l’ultimo vincitore di Masterchef Italia, Edoardo Franco. Il motivo? La sua simpatia, irriverenza e sfacciataggine, tutte qualità che gli hanno permesso di conquistare sia i giudici che i telespettatori del programma di cucina. Lui, però, avrebbe rifiutato la proposta. Pare che lo chef abbia altre prospettive di carriera al momento e che voglia continuare a concentrarsi sulla cucina per poter costruirsi una strada nel mondo della ristorazione.

Ovviamente si tratta solo di un’indiscrezione, visto che non c’è stata nessuna conferma a riguardo. E le voci sul cast dell’ottava edizione del reality, in partenza il prossimo 18 settembre, non sono finite qui. In queste ore stanno circolando tanti nomi di vip che potrebbero varcare la famosa porta rossa. Ma per avere notizie più certe si dovrà aspettare la fine dell’estate, quando il cast sarà definito. In ogni caso, sono molti i volti dello spettacolo che provano a entrare nella casa più spiata d’Italia, data la grandissima visibilità che offre il reality, Poi, però, c’è anche chi viene contattato direttamente dalla redazione.