GfVip, Paola Barale e Giuseppe Cruciani: tam tam impazzito a Mediaset

Paola Barale e Giuseppe Cruciani: sarebbero loro i due nuovi opinionisti del GfVip al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La nuova edizione del reality, al cui timone è stato riconfermato Alfonso Signorini, dovrebbe partire il prossimo 18 settembre su Canale 5. Al momento, però, l'unica cosa certa e ufficiale riguarda solo la conduzione. Per il resto si parla sempre e solo di ipotesi e indiscrezioni.

Altra novità confermata riguarda il cast del programma, che sarà misto: ci saranno sia vip che volti non noti. Inoltre, la trasmissione dovrebbe avere una durata minore rispetto alle edizioni precedenti. Per quanto riguarda gli opinionisti, i nomi di Cruciani e della Barale circolano ormai da diverso tempo. Ora, tra l'altro, anche l'esperto di gossip Amedeo Venza avrebbe confermato che per la showgirl mancherebbe solo di concordare il compenso. Le voci sulla Barale si sono fatte sempre più insistenti soprattutto dopo una dichiarazione della conduttrice: "Ballando con le stelle mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi viene voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? Stiamo lavorando per voi…". Entrambi, comunque, sia la Barale che Cruciani sarebbero due volti molto graditi ai telespettatori. Giulia Salemi, invece, sarebbe stata confermata al timone della parte social della trasmissione.