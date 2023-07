Elettra Lamborghini fuori di seno: "Un cuore grande"

Roberto Tortora 17 luglio 2023 a

a

a

Da sempre simpatica e autoironica, ma anche tremendamente sexy, Elettra Lamborghini è capace di mandare in tilt Instagram come poche. Un suo ultimo scatto, infatti, ha scatenato centinaia di commenti e like. C’è lei che si mostra decisamente in primo piano, quasi schiacciandosi sul cellulare e mettendo in mostra il seno semi-coperto da un top. La didascalia? “Ho proprio un cuore grande”.

Complimenti, applausi e grandi risate dei fan per la vista di questo completino bianco, pantaloncino e canotta trasparente. Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories aveva già condiviso degli scatti che hanno fatto girare la testa ai suoi follower. Poi la foto "incriminata" è stata l’estasi. Con lo scatto provocante dal basso e seno in primissimo piano, la Lamborghini ha catturato l'attenzione dei suoi fan che le hanno scritto messaggi del tipo: “Siamo sicuri che quello sia il "cuore? Perché di grande io vedo solo altro”, e ancora: “Il cuore è vero o è rifatto?” e per concludere: “Neanche Putin ha 'ste bombe!”.

Come se non bastasse, Elettra Lamborghini ha poi condiviso le sue foto anche nelle Instagram stories in cui ha ribadito: “Ho davvero un cuore grande”, accompagnata dall’emoji della tomba e da quella della faccina che sorride. Il che, nel linguaggio social, sta a significare “Sono morta dalle risate”. La cantante intanto è concentratissima sul suo Elettroton Tour che la terrà sempre in viaggio in questi mesi. Da nord a sud, l’artista toccherà diverse città italiane per presentare il nuovo disco: prima Sassuolo, poi Igea Marina e Merano. Quindi, le date di Orosei, Ladispoli, Villacidro, San Leone, Delianuova, Tottea, Pattada e Campanedda. Nel tour stesso, Elettra Lamborghini ci ha tenuto a portare sul palco look sempre sofisticati e all’avanguardia, oltre alla sua musica con cui fa ballare il pubblico.