Caterina Balivo, la foto bollente che diventa virale: fan impazziti

16 luglio 2023 a

Caterina Balivo manda in tilt il web. La conduttrice di Lingo su La7 che ora è tornata in Rai, si gode le vacanze prima della nuova avventura in viale Mazzini. E la Balivo ha postato alcune foto sui social che hanno letteralmente fatto impazzire i suoi follower. Foto in bikini, in barca, al mare, che mostrano tutte le sue forme ma anche quella bellezza restata immutata negli anni. E cosi i follower hanno apprezzato la scelta della Balivo di mostrarsi senza filtri, al naturale.

Sono bastati pochi scatti semplici per far diventare virale il carosello di foto postato dalla conduttrice. Si è mostrata nelle sue imperfezioni, sfoggiando la "pancia da mamma", con qualche smagliatura dovuta ai parti. E i commenti non si sono certo fatti attendere: "Brava Caterina che non usa filtri e capisce il valore di quelle smagliature che sanno di gravidanza", scrive un fan.

E ancora: "Che bello che mostri le tue smagliature da parto! Finalmente una donna di spettacolo che mostra le smagliature del parto, ti ho rivalutato". Insomma la Balivo, va detto, ha proprio fatto centro. E quasi certamente nel corso dei prossimi giorni regalerà magari qualche altro scatto ai suoi fan che ormai sul web sono letteralmente impazziti...