Micro bikini e Lato B: "Cu***a epica", chi si becca gli insulti

Piccola disavventura per Giulia De Lellis, che sul suo profilo Instagram ha mostrato un livido sul suo Lato B da urlo, risultato di una caduta in cui ha dato, come lei stessa afferma, una “c**ata epica”, sostenendo che Mafalda, noto personaggio dei fumetti, si sarebbe impossessata di lei. Al risveglio, dopo la festa in cui ha preso parte a Forte dei Marmi, però, l’influencer è stata accolta da una pioggia di critiche.

Balli, canti, feste e vita spensierata in un party bollato dai fan come “esclusivo per gente ricca come loro”. Altri, invece, scrivono: “Mondo di apparenza e superficialità, dove si è amici solo per convenienza e soldi”. E ancora: “Ridicoli e senza senso, questo è il vostro modo di divertirvi?”. E c’è anche chi insinua sulla relazione della De Lellis con Carlo Gusalli Beretta: “Stai con lui solo per soldi, se non va in porto la vostra storia, torni a fare la cretina sui social?”.

Con molta maturità, Giulia De Lellis non ha replicato, anzi, ha rincarato la dose, mostrandosi in una domenica di relax in barca in una location da sogno, ma c’è sempre chi affila i coltelli sulla tastiera e commenta: “Posso dire che noia? I tuoi post tutti uguali e banali. Solo per avere like facili, ma privi di emozione. Ma foto di vita reale e vera non ne hai? Il tuo fidanzato è vietato farlo vedere ogni tanto? No, perché da queste parti si vede solo photoshop, usato anche male, e vacanze frivole tra tequila e solo amicizie fasulle”. E un altro, infine, chiosa senza appello: “Al cazzeggio totale 365 giorni l'anno”. Insomma, vacanze sì, party da sogno sì, ma sempre con la pulce nell’orecchio, anzi sugli occhi del cellulare.