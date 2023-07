Gabriela e Giuseppe: "Corna? Sì...": bufera a Mediaset, è tutto falso?

Roberto Tortora 18 luglio 2023 a

a

a

Nel calore del grande falò d’amore che è Temptation Island 2023, la coppia più ardente finora è stata rappresentata sicuramente da Gabriela e Giuseppe. I primi, oltretutto, ad abbandonare il programma dopo un altro falò, quello di confronto della puntata precedente, in onda su Canale 5, in cui lei aveva messo fine alla relazione. Dopo questo epilogo, però, Gabriela e Giuseppe si sono ritrovati nuovamente davanti al fuoco per un secondo confronto. Per tutta la notte, dopo quanto accaduto, lui non è riuscito a chiudere occhio. Così ha chiesto di poter avere un’altra opportunità, durante la quale ha messo a nudo il suo cuore e rivelato i suoi sentimenti.

"Bast***o str*** era nudo". Gabriela contro il fidanzato: Caos su Canale 5, è già finita | Video

Dopo una lunga attesa, a Temptation Island Gabriela ha raggiunto il fidanzato sul famoso tronco di fronte a Filippo Bisciglia. Giuseppe finalmente si è scusato con lei per averle raccontato bugie in questi anni: “Non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Quello che pensavi è vero, che sono andato a ballare, che ho parlato con ragazze e soprattutto del tradimento. È vero che ti ho tradita. Spero di uscire da qua senza paletti e con più fiducia. Tu sei la donna della mia vita, ti amo molto”.

Fidanzata palpata, Mirko sconvolto: "Ma è uno scherzo?", video piccantissimo

In molti si aspettavano che Gabriela non avrebbe creduto alle dichiarazioni di un uomo che negli anni le ha mentito e l’ha tradita. Inizialmente lei, infatti, è rimasta impassibile e ci si aspettava che la loro relazione finisse lì. E invece? Colpo di scena, Gabriela è apparsa subito pronta a dare una seconda chance alla loro lovestory.

La confessione di Giuseppe ha strappando un enorme sorriso alla fidanzata. Sui social, però, sono in pochi a credere alle parole di lui e non mancano, infatti, i commenti negativi. Al contrario del conduttore, Filippo Bisciglia, che ha notato un grande cambiamento in entrambi: “Secondo me questo percorso vi ha fatto veramente bene. A me sembrate davvero cambiati. Io vi vedo più grandi”. E, rivolgendosi a Giuseppe, conclude con un paterno: “Fai il bravo eh!”.