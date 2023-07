Temptation Island, la foto che smaschera tutto: "Gabriela è bugiarda"

Roberto Tortora 11 luglio 2023 a

a

a

Cosa non si fa per la notorietà. Anche litigare, o fingere di farlo, in diretta televisiva e poi tornare insieme come se nulla fosse successo. Stiamo parlando della coppia di Temptation Island, composta da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Il loro ultimo falò di confronto è finito malissimo, al punto che il conduttore, Filippo Bisciglia, si è dovuto alzare, raggiungere il ragazzo e invitarlo a calmarsi, per esprimersi in modo più pacato. Una raffica di insulti reciproci tra i due giovani, in barba alle nuove norme “anti-trash” pretese da Pier Silvio già a partire dalle ultime edizioni del Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi. “Ho subito sette anni di corna, ora basta”, ha tuonato Gabriela.

Lui, a sorpresa, non ha smentito e anzi ha detto di essersi comportato così perché si sentiva “chiuso” da lei. Quindi ha rilanciato: “Ma non te lo spieghi perché te le faccio?”. Amore ad alto tasso di tossicità… se fosse tutto reale. Gabriela ha ammesso di aver baciato il tentatore Fouad, appartati in una casetta lontana dalle telecamere. La ragazza lo ha spiegato candidamente e Bisciglia ha approvato: “Giuseppe, capisci che lei è cresciuta? Ti ha detto che l’ha baciato, poteva dirti di no. Ma lo ha detto e ti ha anche detto perché lo ha fatto. Anche tu devi cambiare”.

"Cosa succede davvero tra single e fidanzate". Quello che non può andare in onda a Temptation Island

E alla fine? L’addio, anzi, l’arrivederci: “Scelgo di andare via da solo, la amo ma così non ce la faccio”, ha dichiarato Giuseppe. “Anche io avrei detto via da qui da sola”, la replica di Gabriela. The end? Forse, perché Bisciglia ha poi spiazzato tutti con un annuncio: “Il loro viaggio non è finito qui, è successo qualcosa di inaspettato che li riguarda”. Pare, infatti, che i due ragazzi siano tornati insieme, dopo la litigata e che, addirittura, tanto litigata non fosse, ma solo messa in scena. Diversi testimoni della vita lontano dalle telecamere della coppia hanno confermato che i due non si sono minimamente lasciati. Staremo a vedere.