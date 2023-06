Temptation Island, Mirko sconvolto: fidanzata palpata

27 giugno 2023 a

Pessime notizie per Mirko, uno dei sette fidanzati che con le rispettive compagne sono protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, il reality piccantello di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Coppie in crisi, certo, ma i video degli sfoghi riservati dei partner sono sempre una bomba nucleare. E così è stato per Mirko, appunto, che ha assistito incredulo allo show della fidanzata Perla.

Pronti via e durante un pinnetu la giovane si fa massaggiare i piedi da un tentatore, a un solo giorno dall'inizio delle registrazioni. "Ma è uno scherzo ragazzi?", domanda Mirko agli altri fidanzati, con gli occhi sbarrati. Non c'è solo il contatto fisico con il terzo incomodo a disturbare il fidanzato, ma le parole, durissime, spese da Perla nei suoi confronti.

Prima lo definisce "uno stupido" per aver dimenticato di mettere dei vestiti in valigia: "Sto senza la mia roba. Sto andando in esaurimento", sbotta lei con le altre fidanzate. Poi il colpo basso: con i tentatori rivela che a livello di intimità tra i due non c'è più intesa: "Gli ho sempre detto che la mia paura più grande è provare noia". Siamo già al punto di non ritorno? "Mi hai spento te, secondo lei a me va bene tutto", è la replica del fidanzato quasi in lacrime: "A dicembre avevo pensato di farle una proposta di matrimonio...".