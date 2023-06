Gabriela contro il fidanzato: "Bast***o str*** era nudo". Caos, è già finita

27 giugno 2023 a

Obiettivo subito centrato: scoppiano coppie a Temptation Island, già alla prima puntata. Al reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia a dare di matto per prima è Gabriela, fidanzata in crisi con Giuseppe. "Sto bast***o. Si metteva a parlare con le vecchie sto stron***o. Fino a gennaio si è messo nudo. E' un uomo di merd***a". Così, senza troppi giri di parole, ha fatto capire alle altre fidanzata quali fossero i problemi di fondo della coppia, per poi concludere tombale: "Per me è già finita. Non ha capito un c***o".

"Penso che mi abbia tradita, a gennaio 2023 ho scoperto che si era iscritto in un sito di incontri, ho visto messaggi che non posso neanche ripetere", sottolinea. A peggiorare la situazione la battuta di Giuseppe, che dovendo scegliere da quale single si sentisse più attratto risponde Matilde, perché, spiega rivolto alla fidanzata, "è simile a te". "Hai sgarrato già", lo gela Gabriela, sempre più nervosa. Una volta separati, lei guarda il video del regazzo che si lamenta: "Gli ultimi mesi stiamo litigando. Non potevo andare a fare una partita di calcio, era gelosa, mi sono chiuso, non avevo mai un attimo di libertà". "Che figura di merd***a", è la replica a distanza di Gabriela.

"Per colpa sua ho perso anni della mia vita", rincara. "La testa a volte mi dice stai con lei, e a volte esci vai a ballare", spiega intanto a una single Giuseppe. E Gabriela, visto il video, la chiude qui: "Sono single".