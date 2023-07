Temptation Island, dramma per Daniele Schiavon: "Incidente terribile, auto ribaltata più volte"

18 luglio 2023 a

Dramma e terrore per Daniele Schiavon, volto di Temptation Island e Uomini e Donne, i programmi di Canale 5. Secondo quanto rivela Fanpage.it, lo scorso sabato 15 luglio l'ex tentatore è rimasto coinvolto in un incidente a Roma, sulla via Aurelia.

Dopo una mattinata in barca con i suoi amici, Schiavon stava viaggiando verso Roma: l'auto era sua, ma non stava guidando e il tentatore si trovava seduto sui sedili posteriori con la cintura di sicurezza. Al momento dell'impatto l'auto si è ribaltata più volte: alcuni passanti hanno aiutato i tre ragazzi a bordo.

Un gravissimo incidente, ma nessuno dei tre è in pericolo di vita. Si sa soltanto che uno dei ragazzi coinvolti ha riportato "importanti ferite". Schiavon sarebbe ancora molto scosso per quanto accaduto: avrebbe dolori alla testa e al collo, oltre ad aver subito un forte colpo di frusta. E ancora, Schiavon dovrà sottoporsi ad esami al ginocchio: il timore è che nell'incidente abbia riportato delle lesioni.