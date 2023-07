Sabrina Ferilli, "rissa a Tu si que vales" davanti alla De Filippi

20 luglio 2023 a

Che le registrazioni di Tu sì que vales abbiano inizio. Il programma di Canale 5 tornerà in onda a settembre, ma già si fanno avanti alcune anticipazioni. Nel corso delle riprese si vocifera che Sabrina Ferilli abbia perso le staffe con una con una finta concorrente. I motivi non sono noti, ma non è escluso che l'icona di bellezza romana per eccellenza possa essersi infuriata e non poco, mettendo in imbarazzo Maria De Filippi. La conduttrice a diferrenza dell'amica mantiene sempre la calma.

Anche quando, prima della lite con la finta concorrente, la Ferilli avrebbe discusso con un altro concorrente. Quest'ultimo convinto che la Terra sia piatta, oltre a essere un no vax e negazionista in generale. Con la finta concorrente, invece, la situazione è degenerata perché la sua performance sembra che sia stata studiata assieme alla De Filippi che, tanto per cambiare, ha voluto fare uno scherzetto all’amica. Cosa è accaduto?

La signora protagonista dell’episodio ha iniziato a spiegare le posizioni del kamasutra e ha preso di mira la Ferilli, invitandola a impararle bene e a metterle in pratica nel migliore dei modi. Oltre alle due, protagonista della trasmissione c'è ancora Giulia Stabile, chiamata più volte dalla De Filippi stessa a danzare sul palco assieme a un gruppo di ballerini professionisti. La ragazza, secondo le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, ha rifiutato più volte per poi capitolare e sfoggiare la sue doti in pista.