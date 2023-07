Maria De Filippi, pugnalata alla regina Mediaset? "Valuto", chi sta per scaricarla

20 luglio 2023 a

È ancora un'incognita la presenza o meno di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Conclusa la scorsa edizione da single dopo nove mesi di ricerca dell'amore, la dama torinese non è certa di un suo ritorno. Il motivo? La Galgani sarebbe stata avvistata in dolce compagnia per le vie della sua città con un nuovo cavaliere. Che la protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi possa aver trovato l’amore? Se così fosse il suo ritorno in trasmissione a settembre potrebbe saltare.

Nel frattempo, su Instagram, ecco che compare un video in cui la Galgani guarda l’orizzonte: "Osservo, penso, valuto", si legge. Che sia una riflessione legata al programma o al nuovo amore? Per le risposte bisognerà ancora attendere. Certo è che qualunque sia la decisione della dama, la De Filippi sicuramente inviterà la Galgani nel suo salotto, per aiutarla a trovare l’amore oppure semplicemente per svelare se ha trovato l’anima gemella nel corso dell’estate.

Estate passata nella sua Puglia. "È stata una grandissima emozione! Qui ho trascorso dei momenti molto belli, davanti ad un mare caraibico", ha confessato prima di dirsi "tornata con la gioia e l’entusiasmo di una ragazzina! Grazie a tutti coloro che hanno reso sempre bella la mia permanenza in questa terra che tanto amo!".