Paolo Bonolis, un altro addio dolorosissimo? "Chiudiamo e vediamo"

22 luglio 2023 a

a

a

Canale 5 perde un altro volto storico? Non sarà Barbara D'Urso, ma negli anni Claudia Ruggeri, la Miss Claudia di Avanti un altro, si è conquistata una bella fetta di popolarità sia per la sua bellezza esplosiva sia per la simpatia messa in scena fin dalla prima edizione del quiz show di Paolo Bonolis e del "maestro" Luca Laurenti. Personaggio iconico del "minimondo" creato dal presentatore di Mediaset e dalla sua squadra di autori, la Ruggeri sembra intenzionata presto a dedicarsi a una nuova avventura professionale, lontanissima dai riflettori televisivi per la delusione di migliaia di fan.

"Chi voglio a Sanremo": Al Bano scatena un terremoto a Mediaset





Proprio come Laura Cremaschi, curiosamente sua collega ad Avanti un altro (è la sensuale Miss Web), la Ruggeri si è laureata di fresco in psicologia. Una scelta legata a motivi familiari commoventi, ma non solo. E ora per la tv non sembra esserci più lo stesso spazio di sempre.

"Bonolis c'è, ma non vuole farsi vedere": lui e Sonia Bruganelli... qualcosa di clamoroso

"Innanzitutto chiudiamo il biennio. Poi comunque si, sogno che quello della psicologa diventi il mio lavoro, la mia attività futura e consolidata. Ho preso 103 su 110!", spiega con orgoglio in una lunga intervista al settimanale Chi. Dopo le registrazioni delle prossime puntate, insomma, la svolta sarà alle porte.

"Dedico questa vittoria, la laurea, a mio papà Claudio che non c’è più - ha rivelato la Ruggeri -. Ho parlato di ‘devianze e microcriminalità’. Per farmi capire meglio la serie tv Mare Fuori racconta le devianze che ho studiato e poi discusso". Ad ascoltare la tesi e a festeggiare la neo-laureata c'erano il marito, Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli ormai ex moglie di Bonolis, la sorella Silvia e mamma Rita.

Myrta Merlino dichiara guerra la Rai: quella (pesantissima) richiesta a Mediaset

La Ruggeri e la Cremaschi, però, non nascondono un'altra ambizione televisiva: "Cosa ci piacerebbe fare? Semplice, Roberta Bruzzone - che è il nostro mito - fatti più in là!!! - si fanno una risata in coro - Ma ci piacerebbero anche trasmissioni con esperimenti sociali. Insomma, le dottoresse sono pronte".