Paolo Bonolis "c'è ma non vuole farsi vedere": lui e Sonia Bruganelli... clamoroso

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati: l'annuncio risale a qualche settimana fa. I due, in un comunicato, avevano detto che nonostante la separazione sarebbero rimasti vicini, insomma i rapporti sono ancora ottimi. E i due, per inciso, sono legati anche da impegni lavorativi, a stretto contatto per le registrazioni di Ciao Darwin, storico format di Canale 5 di cui la Bruganelli è produttrice.

Ma Bonolis e Bruganelli stanno fianco a fianco anche al di là della vita professionale. Oggi, l'opinionista del Gf Vip si trova a Formentera: il racconto della vacanza sui social prosegue giorno dopo giorno e scatto dopo scatto. Ma, assicurano fonti citate da Fanpage, anche Bonolis si troverebbe sulla medesima isola.

"Bonolis resta nell’ombra di Sonia e anche i settimanali evitano le paparazzate del caso che, se volute, potrebbero tranquillamente finire in copertina", spiega Fanpage. Insomma, Paolo Bonolis in incognito: c'è, ma non vuole farsi vedere. Una conferma al fatto che la coppia abbia ancora ottimi rapporti, unita anche dall'amore per i loro figli. Per certo, il fatto che Bonolis cerchi di non farsi vedere, appare molto curioso: perché mai? Ai posteri l'ardua sentenza.