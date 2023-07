Pier Silvio Berlusconi, "grazie ma mi dedicherò ad altro": Mediaset, chi lascia

23 luglio 2023 a

"Sono grata a Mediaset, ma mi dedicherò a nuovi progetti". A Cologno Monzese la rivoluzione continua: questa volta è Giulia Salemi a dire addio, pubblicamente tramite le sue storie su Instagram, al Grande Fratello Vip dopo essere stata opinionista in studio accanto ad Alfonso Signorini. Un fulmine a ciel sereno, nel quadro però di un rinnovamento da tempo annunciato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi e che ha riguardato e riguarderà proprio i programmi più chiacchierati, spesso finiti nel calderone del "trash". Come il GfVip, appunto, che già nell'ultima edizione si era dato una (clamorosa) ripulita.

"Quest'anno non parteciperò al Grande Fratello - ha scritto la Salemi, influencer italo-persiana che proprio nella casa di Cinecittà, da concorrente, ha trovato l'amore in Pierpaolo Pretelli -. L'esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto".

Il suo però non è un addio a Mediaset: "Mi dedicherò alla terza edizione di Salotto Salemi, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà Casa Prelemi". Un Gieffe, insomma, è per sempre. "A novembre - prosegue - sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti. Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest'anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo". Un accenno, quest'ultimo, utile anche ad allontanare il sospetto che il "cambio" sia stato imposto dall'alto.