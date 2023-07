Mediaset, rissa ai provini: "Lo ha preso per i capelli", il vip colto da raptus

22 luglio 2023 a

a

a

Si scaldano i motori in vista della prossima edizione del Gf, condotto dal confermatissimo Alfonso Signorini su Canale 5 e che vedrà - novità della ultima ora - Cesara Buonamici, la mezzobusto del Tg5, in veste di opinionista unica. Già, si scaldano i motori: siamo a luglio e si tengono i provini in vista della prossima edizione.

Ma non tutto, ai provini, sarebbe andato per il verso giusto. La soffiata arriva da Deianira Marzano, sempre molto informata su tv e dietro le quinte, che cita una testimone il quale avrebbe assistito a una rissa ai provini del GfVip.

"Barbara D'Urso? Non c'è garbo": fucilata contro Pier Silvio, chi apre il fuoco

Nel dettaglio, la tensione si sarebbe scatenata tra Ciprian Aftim, volto noto di Uomini e Donne, e uno dei concorrenti "non vip" (il Gf torna invatti ad essere in verità "nip", mix tra volti noti e non). Aftim, secondo quanto rivelato, avrebbe voluto saltare la fila. Ma un ragazzo, che attendeva il suo turno, avrebbe spintonato l'ex corteggiatore del programma condotto da Maria De Filippi invitandolo con parole brusche a fare la coda come tutti. A quel punto, Ciprian Aftim avrebbe preso per i capelli il ragazzo e si sarebbe scatenata una rissa, subito sedata. "Una scena imbarazzante", afferma il testimone citato dalla Marzano. In attesa di conferme o smentite...