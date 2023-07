Maria De Filippi, ore d'angoscia: "L'ex di Amici è scomparso nel nulla"

24 luglio 2023 a

In questi mesi non sono mancate le preoccupazioni. I fan di Amici, talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, hanno notato l’improvvisa scomparsa di un ex allievo parecchio discusso. Si tratta di Nicolai Gorodiskii. Il ballerino di origini ucraine, cresciuto in Argentina, è arrivato fino alla finale. Nel corso dell’ultima puntata del Serale, però, non è riuscito a conquistare la vittoria nella sezione ballo.

Nonostante la fama di Nicolai sia cresciuta, dalla fine del 2022 sulla sua pagina Instagram non sono state più condivise notizie. Infatti, il suo ultimo post sul social network risale a dicembre 2022. In tanti hanno creduto che dietro la misteriosa sparizione ci fosse la guerra in Ucraina. Ma ecco che il mistero - mentre la De Filippi lavora alla nuova edizione - viene risolto. Il Vicolo delle News fa sapere che il ballerino sta bene e al momento si trova in Spagna. Pare abbia appena concluso un workshop insieme alla sua connazionale Lady Romanova.

Entrambi collaborano con la compagnia Dancepher Ballet. Insomma, dietro la sua assenza dai social non ci sarebbe nulla di preoccupante. Anche se i dubbi dei suoi tantissimi fan rimangono: perché stare lontano da Instagram per così tanto tempo?