Maria De Filippi, cala la mannaia? Il vip confessa: "Non so se ci sarò"

I cambiamenti a Mediaset non risparmiano Uomini e Donne. A raccontarlo è Gianni Sperti, noto volto dello show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’ex ballerino è momentaneamente in pausa, in vacanza in Vietnam. Ma il suo futuro è tutto incerto. Stando a quanto raccontato a Novella 2000, "io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto a Maria De Filippi sfacciatamente se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza. Ma se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo".

In effetti, durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda a maggio, Maria aveva risposto alla domanda diretta della Cipollari assicurando la riconferma di entrambi gli opinionisti per la prossima edizione del programma. "Sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff. Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male".

Sperti dunque non ha intenzione di abbattersi: "Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: 'Gianni ricordati che siamo tutti utili, ma non indispensabili'. Per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Mi godo il presente. Poi chissà…".